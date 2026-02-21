ЗАРЕЖДАНЕ...
Ясно е името на водача на листата на БСП в Благовград
Благоевград 1 МИР: Гергана Орманлиева
Габрово 7 МИР: Николай Цонков
Добрич 8 МИР: Сияна Фудулова
Кърджали 9 МИР: Милко Багдасаров
Кюстендил 10 МИР: Иван Ибришимов
Ловеч 11 МИР: Николай Бериевски
Пазарджик 13 МИР: Петя Цанкова
Перник 14 МИР: Иво Серафимов Ангелов
Плевен 15 МИР: Илиян Йончев
Пловдив-област 17 МИР: Атанас Телчаров
Разград 18 МИР: Николай Пенчев
Русе 19 МИР: Деница Иванова
Сливен 21 МИР: Соня Келеведжиева
Смолян 22 МИР: Севдалин Хъшинов
София 23 МИР: Габриел Вълков
София 24 МИР: Крум Зарков
София 25 МИР: Атанас Атанасов
София-област 26 МИР: Владимир Георгиев
Стара загора 27 МИР: Иван Кръстев
Шумен 30 МИР: Валери Жаблянов
Ямбол 31 МИР: Красимир Йорданов
ФОКУС припомня, че по-рано днес левицата смени и Изпълнителното си бюро.
