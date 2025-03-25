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ßñíè ñà ïúðâèòå 120 ñåìåéñòâà îò Áëàãîåâãðàä, ÷èèòî ñòàðè îòîïëèòåëíè óðåäè ùå áúäàò ïîäìåíåíè ñ ïî-åêîëîãè÷íè àëòåðíàòèâè
Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 10:47Êîìåíòàðè (0)201
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Ïðèêëþ÷è îöåíêàòà íà ïúðâèòå ïîäàäåíè çàÿâëåíèÿ çà ïîäìÿíà íà ñòàðèòå îòîïëèòåëíè óðåäè ñ ïî-åêîëîãè÷íè àëòåðíàòèâè, ÿñíè ñà ïúðâèòå 120 ñåìåéñòâà, ÷èèòî óðåäè ùå áúäàò ïîäìåíåíè.

Îäîáðåíèòå êàíäèäàòè ùå áúäàò ïîêàíåíè îò òåõíè÷åñêèÿ åêèï êúì Îáùèíà Áëàãîåâãðàä äà ïîäïèøàò äîãîâîðèòå ñè çà áåçâúçìåçäíî ïîëó÷àâàíå íà èçáðàíîòî îòîïëèòåëíî óñòðîéñòâî, òå ùå áúäàò èíôîðìèðàíè ñâîåâðåìåííî çà ïðîãíîçíàòà äàòà è ìÿñòî íà ïîäïèñâàíå íà äîãîâîðèòå.

Òå ìîãàò äà ñå çàïîçíàÿò ïðåäâàðèòåëíî ñúñ çàëîæåíèòå â äîãîâîðà óñëîâèÿ íà åëåêòðîííàòà ñòðàíèöà íà ïðîåêòà.  Êàêòî âå÷å èíôîðìèðàõìå, çàÿâëåíèÿòà çà ó÷àñòèå â ïðîöåäóðàòà ñå ðàçãëåæäàò ïî ðåäà íà òÿõíîòî ïîäàâàíå, ïîðàäè ãîëåìèÿ áðîé êàíäèäàòè òå ñå îöåíÿâàò ïîåòàïíî. Ñëåä ïðèêëþ÷âàíåòî íà âñåêè åòàï ùå áúäàò ïóáëèêóâàíè ñïèñúöèòå íà îäîáðåíèòå è íåîäîáðåíèòå êàíäèäàòè íà ïîäñòðàíèöàòà íà ïðîåêòà.

Â ñëó÷àé íà îòêàç îò ó÷àñòèå ïðåäè ñêëþ÷âàíåòî íà äîãîâîðà, êàíäèäàòúò ìîæå äà ïîäàäå Çàÿâëåíèå çà îòêàç â ñâîáîäåí òåêñò â Èíôîðìàöèîííèÿ öåíòúð, ïàðòåðåí åòàæ, ñãðàäàòà íà Îáùèíà Áëàãîåâãðàä.

Ïîäìÿíàòà íà ñòàðèòå îòîïëèòåëíè óðåäè, ðàáîòåùè íà òâúðäî ãîðèâî, ñ åêîëîãè÷íè àëòåðíàòèâè íîñè ðåäèöà ïîëçè, êàêòî çà äîìàêèíñòâàòà, òàêà è çà îêîëíàòà ñðåäà. Íîâèòå îòîïëèòåëíè ñèñòåìè íàìàëÿâàò âðåäíèòå åìèñèè, ïîäîáðÿâàò êà÷åñòâîòî íà âúçäóõà è îñèãóðÿâàò ïî-åôåêòèâíî è èêîíîìè÷íî îòîïëåíèå, ïî-âèñîê êîìôîðò è óëåñíåíèå ïðè èçïîëçâàíå â ñðàâíåíèå ñ òðàäèöèîííèòå ïå÷êè è êîòëè íà äúðâà èëè âúãëèùà.

Çà àêòóàëíà èíôîðìàöèÿ ñëåäåòå îôèöèàëíàòà ñòðàíèöà íà Îáùèíàòà - https://blagoevgrad.bg/, êàêòî è ïîäñòðàíèöàòà íà ïðîåêòà https://blagoevgrad.bg/header-menu/proekt-podobriavane-kachestvoto-na-atmosferniia-vuzduh. Òàì ùå áúäàò ïóáëèêóâàíè àêòóàëíè ïîäðîáíîñòè çà ñëåäâàùàòà ôàçà íà êàìïàíèÿòà, â êîÿòî îòíîâî ùå èìà âúçìîæíîñò îòíîâî çà êàíäèäàòñòâàíå çà ïîäìÿíà íà îòîïëèòåëíèòå óðåäè ñ ïî-åêîëîãè÷íè àëòåðíàòèâè.

Íàñòîÿùàòà ïóáëèêàöèÿ å â ðàìêèòå íà ïðîåêò ¹ BG16FFPR002-5.002-0001 "Ïîäîáðÿâàíå êà÷åñòâîòî íà àòìîñôåðíèÿ âúçäóõ ÷ðåç ïîäìÿíà íà îòîïëèòåëíè óñòðîéñòâà íà òâúðäî ãîðèâî ñ àëòåðíàòèâíè ôîðìè íà îòîïëåíèå íà òåðèòîðèÿòà íà îáùèíà Áëàãîåâãðàä“ å ôèíàíñèðàí ïî ïðîöåäóðà ÷ðåç äèðåêòíî ïðåäîñòàâÿíå íà áåçâúçìåçäíà ôèíàíñîâà ïîìîù ¹ BG16FFPR002-5.002 "ÇÀ ÏÎ-×ÈÑÒ ÂÚÇÄÓÕ!“ (2), ïî ïðèîðèòåò 5 "Âúçäóõ“ íà Ïðîãðàìà "Îêîëíà ñðåäà“ 2021-2027 ã., ñúôèíàíñèðàíà îò Êîõåçèîííèÿ ôîíä íà ÅÑ è íàöèîíàëíèÿ áþäæåò íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ.






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10:19 / 24.03.2025
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