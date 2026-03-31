Общински съвет – Благоевград прие състава на Общинския съвет по наркотични вещества (ОбСНВ). В рамките на тримесечния срок, в качеството си на председател на съвета, избрана от местния парламент, зам.-кметът Боряна Шалявска внесе предложение в състава на ОбСНВ – Благоевград да бъдат включени представители на съдебната власт, прокуратурата, социалните и здравните институции, образователния сектор и органите на реда, ангажирани с превенцията, лечението и контрола на употребата на наркотични вещества.Сред тях са прокурорите Георги Мадолев и Цветана Иванова, окръжен съдия Татяна Андонова, районен съдия Миглена Шекирова, Александър Балев, директор на Дирекция "Социално подпомагане“ – Благоевград, д-р Явор Десподски, директор на Дирекция "Медицински дейности“, д-р Радостина Цинцарска от "ЦПЗ-Благоевград“ ЕООД, д-р Антон Темелков, директор "Здравеопазване“ в Община Благоевград, Анета Стоянова, старши експерт в РУО – Благоевград, както и инспекторите Марио Николов и Иван Марянов от ОДМВР.Припомняме, че в края на януари на заседание на Общински съвет бе прието предложението на кмета Методи Байкушев за обединяване на функциите на три общински структури в ново звено "Превенции“. С решението се обединяват Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Общинският съвет по наркотичните вещества и Местната комисия за борба с трафика на хора.Тогава местният парламент прие и предложението за определяне на състава на Общинския съвет по наркотични вещества.