Ясен е съставът на Общинския съвет по наркотични вещества - Благоевград
Сред тях са прокурорите Георги Мадолев и Цветана Иванова, окръжен съдия Татяна Андонова, районен съдия Миглена Шекирова, Александър Балев, директор на Дирекция "Социално подпомагане“ – Благоевград, д-р Явор Десподски, директор на Дирекция "Медицински дейности“, д-р Радостина Цинцарска от "ЦПЗ-Благоевград“ ЕООД, д-р Антон Темелков, директор "Здравеопазване“ в Община Благоевград, Анета Стоянова, старши експерт в РУО – Благоевград, както и инспекторите Марио Николов и Иван Марянов от ОДМВР.
Припомняме, че в края на януари на заседание на Общински съвет бе прието предложението на кмета Методи Байкушев за обединяване на функциите на три общински структури в ново звено "Превенции“. С решението се обединяват Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Общинският съвет по наркотичните вещества и Местната комисия за борба с трафика на хора.
Тогава местният парламент прие и предложението за определяне на състава на Общинския съвет по наркотични вещества.
