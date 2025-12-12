Сподели close
Възстановено е осветлението в тунел "Благоевград“ при км 98 на АМ "Струма“ в посока Кулата. Това съобщиха от АПИ.

ФОКУС припомня, че от Пътната агенция съобщиха по-рано. 

Шофьорите да се движат с повишено внимание през тунел "Благоевград“ при км 98 на АМ "Струма" в посока Кулата.

Осветлението на съоръжението не работи. Екипи на електроразпределителното дружество работят за възстановяване на електрозахранването.