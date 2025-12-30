Възстановиха движението на камиони над 12 т по път I-1 /Е-79/ София – Кулата през ГКПП "Кулата – Промахон" и по път II-19 Симитли – Гоце Делчев през ГКПП "Илинден – Ексохи".Причината поради, която движението бе спряно, е продължаващият протест на гръцките фермери.В навечерието на Нова година фермерите в много региони облекчиха пътните блокади, за да улеснят пътуванията по време на почивката, но въпреки това, те обявиха, че мярката ще бъде възобновена на обяд на 2 януари.