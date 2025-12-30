ЗАРЕЖДАНЕ...
Възстановено е движението на камиони на ГКПП "Илинден" и "Кулата"
©
Причината поради, която движението бе спряно, е продължаващият протест на гръцките фермери.
В навечерието на Нова година фермерите в много региони облекчиха пътните блокади, за да улеснят пътуванията по време на почивката, но въпреки това, те обявиха, че мярката ще бъде възобновена на обяд на 2 януари.
Още по темата
/
Продължаващи блокади на гръцките фермери: На граничния пункт "Промахон" опашките от камиони надхвърлят 15 километра
29.12
Блокадите на гръцките фермери продължават с пълна сила, движението през граничните пунктове с България отново е затруднено
28.12
Гръцките фермери отварят достъпа до магистралите в страната, но ще бъдат ли отблокирани границите с България?
23.12
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения, въпреки блокадите на фермерите
23.12
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ограничения и ремонти по магистралите от утре, в това число по "С...
18:27 / 29.12.2025
Жълт код за опасно силен вятър в област Благоевград и днес
08:44 / 29.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.