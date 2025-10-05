ЗАРЕЖДАНЕ...
|Възрожденският квартал "Вароша" в Благоевград се превърна в сцена на родната история
Жители и гости на областния център имаха възможност да се потопят в духа на старите времена, когато животът се е събирал около легендарни личности като Ангел Тасински, Кире Бобошевецо, Панайот Тасев и колоритни места като, "Последен грош“ и "Мъртви души“, хотел "Лондон“, магазин "Мравка“, сградите "Монопола“, "Кривата краставица“, "Шапката на Франциско“ и други.
По време на възстановката оживя и култовото място "Деветте магарета“, което посрещна гостите с храна, вино и веселие, така, както някога е събирала жителите на Горна Джумая. Със своите сцени и образи квартал "Вароша“ върна времето назад и припомни спомени, легенди и любопитни истории, изградили духа на града.
Събитието съчета историческа памет и жива традиция, превръщайки се в истински празник за всички, които избраха да бъдат част от него.
Част от богатата програма бяха изпълненията на Групата за стари градски песни "Нежни звуци“ и Цигулков ансамбъл "Прима виолина“ в двора на Измирлиевата къща, на Вокален ансамбъл "Езерец“ и Китаро-мандолинния оркестър в двора на Мощанската къща, както и на Пирински танцов ансамбъл "Вихрен“ пред къща "Свети Лука“. Събитието беше съпътствано и от изложба "Благоевград – поглед в миналото“.
Историята ще продължи да оживява днес, когато в парк "Бачиново“ от 12:00 ч. ще бъде пресъздаден един от героичните моменти от местната и националната ни история – битката за Горна Джумая по време на Междусъюзническата война. Мащабната военно-историческа реконструкция "Героите на Горна Джумая“ ще върне присъстващите към събитията, белязали свободата и достойнството на поколенията.
