Възрастен мъж загина при пожар в района на Благоевград
Пожарът е погасен от два екипа на РСПБЗН-Благоевград, като е обхванал и плевня до бараката. Мъж на 79 години от с. Лисия е открит починал в бараката, в която е имало печка на твърдо гориво.
Няма изгорели животни. Работата по установяване на точните причини за пожара продължава, съобщи полицията в града.
