Около 07:25 часа на 24.12.2025 г. е получен сигнал за пожар в барака, находяща се в района на втория бараж до река Струма в района на ж.к. "Струмско“ в Благоевград.Пожарът е погасен от два екипа на РСПБЗН-Благоевград, като е обхванал и плевня до бараката. Мъж на 79 години от с. Лисия е открит починал в бараката, в която е имало печка на твърдо гориво.Няма изгорели животни. Работата по установяване на точните причини за пожара продължава, съобщи полицията в града.