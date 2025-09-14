© Facebook Жител на Благоевград публикува в социалните мрежи притеснителен клип. От една страна става въпрос за деца, които късно вечер не са в домовете си, а по улиците. Второто притеснение идва от поведението на тези невръстни младежи.



Във Fdiebook нашият съгражданин е написал и подкрепил с видео:



Искам да благодаря на: тези 13-14 годишни младежи /на които вечерният час е до 20:00 часа/, родителите им, които са ги възпитали и респективно на учителите за положения труд за тяхното възпитание.



Имайки предвид, че сме в пожароопасен сезон и цялата ни държава гори, тези младежи си позволяват да хвърлят пиратки/бомбички/ по дворовете и улиците, докато техните родители се забавляват най-вероятно на събора в кв. Струмско. Все пак гледаме домашни животни и малки деца, които не са длъжни да изтърпяват този стрес. Надявам се родителите да си вземат поука и необходимите органи да се самосезират.



