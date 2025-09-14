Новини
Възмутен благоевградчанин: В противопожарния сезон младежи си позволяват да хвърлят бомбички по улиците, а родителите им са на събор
Автор: Десислава Томева 12:27Коментари (0)175
Жител на Благоевград публикува в социалните мрежи притеснителен клип. От една страна става въпрос за деца, които късно вечер не са в домовете си, а по улиците. Второто притеснение идва от поведението на тези невръстни младежи.

Във Fdiebook нашият съгражданин е написал и подкрепил с видео:

Искам да благодаря на: тези 13-14 годишни младежи /на които вечерният час е до 20:00 часа/, родителите им, които са ги възпитали и респективно на учителите за положения труд за тяхното възпитание.

Имайки предвид, че сме в пожароопасен сезон и цялата ни държава гори, тези младежи си позволяват да хвърлят пиратки/бомбички/ по дворовете и улиците, докато техните родители се забавляват най-вероятно на събора в кв. Струмско. Все пак гледаме домашни животни и малки деца, които не са длъжни да изтърпяват този стрес. Надявам се родителите да си вземат поука и необходимите органи да се самосезират.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
