|Въженият парк "Бачиново" в Благоевград въвежда ново работно време
Съоръжението разполага с два кръга: първият е предназначен за деца от 5 до 8 години, а вторият — за деца над 8 години и с тегло до 100 кг. Цената за едно преминаване е 2 лв.
На територията на обекта са налични и два батута с ограничение до 100 кг. Резервации за групови посещения се приемат на тел. 0890 50 22 92.
