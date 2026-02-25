Сподели close
Въздушната линейка транспортира пациент от Благоевград към София, предаде ФОКУС. Около 09:30 часа медицинският хеликоптер кацна на стадион "Христо Ботев" в Благоевград, за да вземе пострадалата жена. 

По първоначални данни става дума за пациентка на около 72-годишна възраст, която е с мозъчен кръвоизлив. Същата ще бъде транспортирана до лечебно заведени в София. 