Въздушната линейка транспортира пациент от Благоевград към София, предадеОколо 09:30 часа медицинският хеликоптер кацна на стадион "Христо Ботев" в Благоевград, за да вземе пострадалата жена.По първоначални данни става дума за пациентка на около 72-годишна възраст, която е с мозъчен кръвоизлив. Същата ще бъде транспортирана до лечебно заведени в София.