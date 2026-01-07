ЗАРЕЖДАНЕ...
Въздушната линейка с първи курс за годината в Благоевград
По първоначални данни пациентът е приет преди около два дни в МБАЛ – Благоевград с мозъчен кръвоизлив.
Близките на пострадали са пожелали да бъде повикана въздушната линейка, която да транспортира младия мъж до лечебно заведение в София.
