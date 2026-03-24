В Конферентната зала на Областна администрация Благоевград се проведе заседание на Областната епизоотична комисия. Поводът за свикването на заседанието от областния управител Николай Куколев е влошената епизоотична обстановка по отношение на болестите шап и шарка при едри и дребни преживни животни в Р Гърция и Р Кипър. В южната ни съседка има огнища на шарка по овцете и козите, а в Кипър - на шап.Целта на заседанието в Областна администрация Благоевград бе да се набележат допълнителни мерки, свързани с ограничаване на разпространението на заболявания от категория "А“. Обсъден бе и начинът на взаимодействие между институциите.Директорът на ОДБХ- Благоевград д-р Константин Костадинов съобщи, че със заповед на изпълнителния директор на БАБХ се въвеждат строги превантивни мерки. Д-р Костадинов обобщи набелязаните мерки и подчерта, че в област Благоевград временно се преустановява провеждането на пазари, изложби, събори, състезания и всякакви други струпвания на животни до изричната отмяна на мярката.Сред приетите мерки от Областната епизоотична комисия са и:- Задължителна проверка на всички пратки с едри и дребни преживни животни, свине и други възприемчиви на заболявания от категория "А“ чифтокопитни животни на бившите ГКПП по българо- гръцката граница на определените за целта оперативни площадки за извършване на официален ветеринарномедицински контрол включително клинични прегледи, а при необходимост и вземане на кръвни проби;- Информиране на кметовете в общините, както и на лицата, отглеждащи дребни преживни животни, за клиниката на болестите от категория А, спазването на мерките за биосигурност в обектите за дребни преживни и задължението им при съмнение за заболяване и/или смъртност незабавно да информират съответния официален ветеринарен лекар;- Засилване на активния и пасивния клиничен надзор за заболявания от категория "А“ в животновъдни обекти с възприемчиви животни;- Извършване на проверка за нелегална търговия и придвижване на дребни преживни животни на територията на областта.Началниците на ГКПП, митническите власти по южната граница и кметовете на общини имат за цел да засилят контрола и да предотвратят навлизането и разпространението на заболяванията на територията на областта.Като част от предприетите превантивни мерки и с цел повишаване на готовността на институциите областният управител Николай Куколев съобщи на членовете на комисията, че е изискал от кметовете на общини в областта в срок до 25.03.2026 г. да се представи актуална информация за определените терени за загробване на мъртви животни.Обстановката на територията на област Благоевград в момента е спокойна, не е установено наличието на огнища.