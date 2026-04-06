От 08:00 ч. утре до 17:00 ч. на 9 април ще бъде въведено временно ограничение за движението на автомобили по улица "Иван Рилски" в Благоевград, съобщават от общинската администрация.

Временната организация на движението ще важи за участъка от кръстовището с улица "Света Гора“ до кръстовището с улица "Иларион Макариополски“.

Извънредната мярка се налага във връзка с постъпило от ЕРМ - Запад уведомление за авария, която налага разкопаване и спешна подмяна на 20 киловолтов кабел, който обслужва голяма част от жилищните сгради в района.

В момента в района е осигурено временно електрозахранване, което не гарантира дълготрайно нормално функциониране.

Припомняме, че на ул. "Свети Иван Рилски“ бе подменена изцяло водопроводната и канализационната мрежи, които няма да бъдат засегнати при аварийния ремонт. Разходите за него, включително възстановяването на настилките, са изцяло за сметка на ЕРМ – Запад.