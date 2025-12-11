До 13:00 ч. ще бъде въведена временна организация на движение на кръстовището, образувано от Четвъртокласната пътна мрежа за селата Еленово и Марулево (в района на комплекс ОМОН).Причината е полагане на последен пласт асфалтова настилка.В интервала на ремонтните дейности автобусите от градския транспорт ще изчакват пътниците на ул. "Рила“, Благоевград (преди горепосоченото кръстовище).