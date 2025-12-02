На 2 декември 2025 г. в 00:48 ч. на телефон 112 е подаден сигнал за въоръжен грабеж в бензиностанция в гр. Банско. По първоначална информация мъж с поставена качулка и маска е заплашил с пистолет служителка на обекта и е отнел неголяма парична сума.При инцидента няма пострадали лица. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство. Работата по установяване на извършителя продължава.