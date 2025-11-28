Във връзка с усложнената метеорологична ситуация в Община Сандански и очакваните интензивни валежи, днес и утре "Синя зона" няма да функционира, съобщиха от общинската администрация.Припомняме, че и вчера "Синя зона" в Сандански не работеше. Обявено беше и бедствено положение, заради интензивните валежи, които нанесоха сериозни материални щети по инфраструктурата и жилищни сгради.За днес в Благоевградска област отново е в сила "Червен код" за опасно време.