ЗАРЕЖДАНЕ...
Втората фестивална вечер на "От Добруджа до Пирин" събра на една сцена северняшката песен и пиринския ритъм в зала "Яворов"
©
Концерт-спектакълът на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци "Иван Вълев“- Плевен предизвика бурни аплодисменти и вдигна публиката в Благоевград на крака.
В партньорство с домакина - Ансамбъл "Пирин“ те представиха хореография от характерните фолклорни области на региона чрез музика, танц и традиционни костюми.
Фестивалът продължава и днес (26 февруари) от 19.00 часа, когато на сцената ще излезе емблемата на Благоевград - Ансамбъл "Пирин“.
Още от категорията
/
Над 2 500 нови осветителни тела са монтирани в Благоевград и шест населени места по проект с финансиране от НПВУ
25.02
Добруджа срещна Пирин
25.02
Официална делегация от Банско посети италианския алпийски град по време на Зимните олимпийски игри
23.02
Елешница получи златен медал за поддържане и предаване на местната традиция от Сурва 2026 в Перник
22.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Над 2 500 нови осветителни тела са монтирани в Благоевград и шест...
16:29 / 25.02.2026
С богата празнична програма ще бъде отбелязан 1 март в Благоевгра...
14:04 / 25.02.2026
Депутатите преодоляха ветото на президента: Официално се огранича...
12:54 / 25.02.2026
Обучение за по-ефективно управление на ВиК ресурсите за експертит...
10:56 / 25.02.2026
Стартира кампанията за плащане на местни данъци и такса битови от...
10:15 / 25.02.2026
Добруджа срещна Пирин
10:02 / 25.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.