Втората фестивална вечер на "От Добруджа до Пирин“ събра на една сцена северняшката песен и пиринския ритъм в зала "Яворов".Концерт-спектакълът на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци "Иван Вълев“- Плевен предизвика бурни аплодисменти и вдигна публиката в Благоевград на крака.В партньорство с домакина - Ансамбъл "Пирин“ те представиха хореография от характерните фолклорни области на региона чрез музика, танц и традиционни костюми.Фестивалът продължава и днес (26 февруари) от 19.00 часа, когато на сцената ще излезе емблемата на Благоевград - Ансамбъл "Пирин“.