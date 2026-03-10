Със заповеди на служебния министър-председател Андрей Гюров за заместник областни управители на област Благоевград бяха назначени Радослав Динев и Дарин Кацарски.Радослав Динев е роден през 1969 г. в град Сандански. Магистър по Право от ЮЗУ "Неофит Рилски“. Бил е два мандата общински съветник в ОбС – Сандански. Над 15 години е работил на ръководни позиции в сферата на туризма, търговията, банковото дело и държавната администрация. Владее английски и руски език.Дарин Кацарски е роден през 1991 г. в гр. Разлог, семеен с едно дете. Завършил е специалност Право в Софийски университет "Св. Климент Охридски“. Владее отлично английски език и начално ниво на испански. Поддържа активна обществена ангажираност като член на Ротари клуб "Банско – Разлог“. Професионалният му път започва през 2014 г. като стажант в Министерство на външните работи, дирекция "Права на човека“ и адвокатски сътрудник в адвокатско дружество. В следващите години работи като юрисконсулт в кантори на частни съдебни изпълнители, където развива задълбочени умения в изпълнителното производство, правния анализ и работата с граждани и институции. От 2022 г. заема длъжността помощник-частен съдебен изпълнител.