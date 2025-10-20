Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
Връщат името на Тубдиспансера в Благоевград?
Автор: Георги Кирилов 15:00Коментари (0)27
©
По традиция днес в двора на Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания в Благоевград се състоя водосвет за здраве, посветен на празника на Свети Йоан Рилски Чудотворец - небесния покровител на българския народ и на лекарите.

Отец Андон Шавулев, от благоевградския храм "Въведение Богородично“, се помоли за здраве и дълголетие на всички лекари, медицински специалисти и пациенти на лечебното заведение.

Сред официалните гости бяха председателят на Общински съвет Благоевград, Антоанета Богданова, и общински съветници, които уважиха поканата на ръководството на диспансера.

По традиция здравните работници изразяват признателност към делото на Св. Йоан Рилски, чието име се свързва с милосърдието, вярата и лечителството.

Д-р Владимир Пандев - вр.и.д. управител на Тубдиспансера в Благоевград каза пред присъстващите, че е горд от работата на своите колеги.

"През годините сте показали, че имате своето място и значение. Все повече пациенти ни се доверяват. Имам молба към всички присъстващи - да върнем името на нашето лечебно заведение и то отново да се казва Свети Иван Рилски“, каза още той.

Д-р Пандев увери, че тази идея ще бъде консултирана с Общинска администрация – Благоевград,както и с Общински съвет.

"Не може да нямаме име, все пак нашият небесен покровител е Свети Иван Рилски, така че мисля, че едно такова дело ще е благоугодно и добро за всички нас", добави той.

Д-р Пандев сподели и идеята за осъществяване на план за построяване на нова сграда на лечебното заведение и обясни защо е необходимо това:

"Вече сме в 21 век, тези сгради са морално остарели, те не дават онзи простор на действия и онази необходимост, която да отговаря на изискванията за лечебно заведение в 21 век.

Имаме и малко по-големи амбиции – тази болница отново да стане база за придобиване на специалност на обучение на лекари и медицински сестри, както и да имаме възможност да разширим нашите дейности.

Знам, че това ще бъде изключително трудна задача, но тези усилия си заслужават, защото са в интерес на служителите и пациентите, които ни се доверяват. Бъдете здрави, колеги!", заяви още той.

Водосветът бе отслужен за здраве на всички пациенти и медицински работници, както и за духовна подкрепа и благополучие на благоевградските граждани.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шефът на БНБ с важна информация за инфлацията в България и лихвите в еврозоната
Шефът на БНБ с важна информация за инфлацията в България и лихвите в еврозоната
13:47 / 18.10.2025
Община Созопол обяви ден на траур за загиналите в катастрофа край Черноморец младежи
Община Созопол обяви ден на траур за загиналите в катастрофа край Черноморец младежи
15:59 / 18.10.2025
Млада лекарка: Работя на три места, почти без почивка. Заплатата ми е около 2000 лева
Млада лекарка: Работя на три места, почти без почивка. Заплатата ми е около 2000 лева
10:22 / 18.10.2025
Адвокат от Пловдив с коментар за Киселова: Долнище на анцуг – това е признак за поражение!
Адвокат от Пловдив с коментар за Киселова: Долнище на анцуг – това е признак за поражение!
15:41 / 18.10.2025
Нинова: С всяко следващо показване Борисов става все по-жалък и смешен, пълен циркаджилък
Нинова: С всяко следващо показване Борисов става все по-жалък и смешен, пълен циркаджилък
10:21 / 18.10.2025
Голяма трагедия край Бургас! Трима младежи загинаха при тежка катастрофа
Голяма трагедия край Бургас! Трима младежи загинаха при тежка катастрофа
10:21 / 18.10.2025
Разпоредена е пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил катастрофата с трима загинали край Бургас
Разпоредена е пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил катастрофата с трима загинали край Бургас
19:19 / 18.10.2025
Актуални теми
България и Войната в Украйна
Световна черна хроника
Скандал с колите на НСО на президента във Варна
Газови доставки
Разпадането на правителството “Желязков”
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: