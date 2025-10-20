Връщат името на Тубдиспансера в Благоевград?

© По традиция днес в двора на Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания в Благоевград се състоя водосвет за здраве, посветен на празника на Свети Йоан Рилски Чудотворец - небесния покровител на българския народ и на лекарите.



Отец Андон Шавулев, от благоевградския храм "Въведение Богородично“, се помоли за здраве и дълголетие на всички лекари, медицински специалисти и пациенти на лечебното заведение.



Сред официалните гости бяха председателят на Общински съвет Благоевград, Антоанета Богданова, и общински съветници, които уважиха поканата на ръководството на диспансера.



По традиция здравните работници изразяват признателност към делото на Св. Йоан Рилски, чието име се свързва с милосърдието, вярата и лечителството.



Д-р Владимир Пандев - вр.и.д. управител на Тубдиспансера в Благоевград каза пред присъстващите, че е горд от работата на своите колеги.



"През годините сте показали, че имате своето място и значение. Все повече пациенти ни се доверяват. Имам молба към всички присъстващи - да върнем името на нашето лечебно заведение и то отново да се казва Свети Иван Рилски“, каза още той.



Д-р Пандев увери, че тази идея ще бъде консултирана с Общинска администрация – Благоевград,както и с Общински съвет.



"Не може да нямаме име, все пак нашият небесен покровител е Свети Иван Рилски, така че мисля, че едно такова дело ще е благоугодно и добро за всички нас", добави той.



Д-р Пандев сподели и идеята за осъществяване на план за построяване на нова сграда на лечебното заведение и обясни защо е необходимо това:



"Вече сме в 21 век, тези сгради са морално остарели, те не дават онзи простор на действия и онази необходимост, която да отговаря на изискванията за лечебно заведение в 21 век.



Имаме и малко по-големи амбиции – тази болница отново да стане база за придобиване на специалност на обучение на лекари и медицински сестри, както и да имаме възможност да разширим нашите дейности.



Знам, че това ще бъде изключително трудна задача, но тези усилия си заслужават, защото са в интерес на служителите и пациентите, които ни се доверяват. Бъдете здрави, колеги!", заяви още той.



Водосветът бе отслужен за здраве на всички пациенти и медицински работници, както и за духовна подкрепа и благополучие на благоевградските граждани.