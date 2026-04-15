Жителите на Благоевград и региона ще посрещнат четвъртък с променливо време. Докато по-голямата част от страната ще се пече на слънце, над Югозападна България облачността ще е по-значителна. На отделни места в региона ще превали слаб дъжд – нищо сериозно, но е добре да имате едно наум, ако излизате на разходка.

За тези, които смятат да катерят високите върхове на Рила и Пирин – зимата все още е там. Над 2500 метра валежите ще са от сняг, а температурите на 2000 метра височина ще се въртят около 5 градуса.

В самия Благоевград и ниските части времето остава меко с максимални температури до около от 18 до 20 градуса. Ще духа слаб източен вятър, който няма да развали усещането за приятен пролетен следобед, въпреки облаците над планините.