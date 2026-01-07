Във връзка с очакваните ниски температури през зимния сезон и с цел предотвратяване на аварии по водопреносната мрежа, Община Благоевград временно спира водоподаването към голяма част от обществените чешми на територията на града.Мярката е превантивна с цел опазване на обществената инфраструктура. Всички новоизградени чешми са временно спрени до настъпването на по-трайни положителни температури.Чешмичката при езерото в парк "Бачиново“ ще продължи да работи. Тя е предпочитано място за много домакинства, които ежедневно пълнят вода за пиене, заради което водоподаването там да не бъде спряно.