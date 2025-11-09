ЗАРЕЖДАНЕ...
|Временно ограничение на движението в тунел "Дупница"
От 8 ч. на 10 ноември /понеделник/ до 19 ч. на 11 ноември /вторник/ за измиване и боядисване на стените в съоръжението ще се ограничи преминаването в тръбата за Благоевград. Трафикът ще се осъществява по обходен маршрут по уличната мрежа на гр. Дупница: по ул. "Орлинска“ - ул. "Цар Освободител“ - ул. "Княз Борис“ и се включва на път I-1 при пътен възел "Байкал“.
От 8 ч. на 12 ноември /сряда/ до 19 ч. на 13 ноември /четвъртък/ ще се почиства и боядисва тръбата за София, а трафикът ще се отклонява при п. в. "Байкал“ и ще се осъществява по обходния маршрут: ул. "Княз Борис“ - ул. "Цар Освободител“ - ул. "Орлинска“, след което продължава по път II-62 и се връща на път I-1.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
