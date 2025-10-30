ЗАРЕЖДАНЕ...
|Временна организация на движението в Благоевград заради "Анти Хелуин" шествие
За осигуряване на безопасността на участниците и гражданите движението на моторни превозни средства ще бъде временно ограничено в часовия диапазон от 18:30 ч. до 20:00 ч.
Шествието ще премине по следния маршрут:
от пл. "Възраждане“ по ул. "Освобождение“ до кръстовището на ул. "Яне Сандански“;
по ул. "Яне Сандански“ до ул. "Битоля“;
по ул. "Битоля“ до ул. "Солунските атентатори“;
по ул. "Солунските атентатори“ до ул. "Гемиджиите“;
по ул. "Гемиджиите“ обратно до пл. "Възраждане“.
Община Благоевград апелира водачите на моторни превозни средства да спазват временната организация на движение и указанията на служителите на реда, които ще регулират трафика по време на събитието.
