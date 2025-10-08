Новини
Водещи европейски режисьори стъпват на благоевградска сцена
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 15:24
©
Селекция от класически, авангардни и съвременни постановки ще бъде част от програмата на четвъртото издание на Балканския театрален фестивал, който ще се проведе в Благоевград от 1 до 7 ноември.

"Театърът е сцена на културен диалог и доверие. Фестивали като този отварят града ни към Балканите и Европа, превръщайки Благоевград в щедро пространство за съвременни идеи и срещи“, каза заместник-кметът Станислав Кимчев по време на пресконференция, която се проведе в Драматичен театър "Никола Вапцаров“.

И тази година Балкански театрален фестивал ще предложи на публиката седем постановки в седем поредни вечери. Програмата съчетава класически и съвременни текстове, водещи европейски режисьори и мащабни сценични решения, които представят богатството и разнообразието на балканския театър.

В пресконференцията участие взеха Маргарита Мачева, директор на ДТ "Никола Вапцаров“ и Христо Климентов, управител на "Арт Стейдж енд Фест“.

"Селекцията тази година е сериозна, спектаклите са естетически различни и технически сложни“, каза Маргарита Мачева.

"Балканският театрален фестивал е формат с висока художествена стойност. Паралелната програма подкрепя младите режисьори и създава поле за професионални срещи и обмен“, допълни Христо Климентов.

Сред акцентите в тазгодишното издание са продукциите на утвърдени европейски режисьори, включително Йерней Лоренци и Деклан Донелан, чиито спектакли се превърнаха в ориентир за модерната театрална сцена.






