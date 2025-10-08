ЗАРЕЖДАНЕ...
|Водещи европейски режисьори стъпват на благоевградска сцена
"Театърът е сцена на културен диалог и доверие. Фестивали като този отварят града ни към Балканите и Европа, превръщайки Благоевград в щедро пространство за съвременни идеи и срещи“, каза заместник-кметът Станислав Кимчев по време на пресконференция, която се проведе в Драматичен театър "Никола Вапцаров“.
И тази година Балкански театрален фестивал ще предложи на публиката седем постановки в седем поредни вечери. Програмата съчетава класически и съвременни текстове, водещи европейски режисьори и мащабни сценични решения, които представят богатството и разнообразието на балканския театър.
В пресконференцията участие взеха Маргарита Мачева, директор на ДТ "Никола Вапцаров“ и Христо Климентов, управител на "Арт Стейдж енд Фест“.
"Селекцията тази година е сериозна, спектаклите са естетически различни и технически сложни“, каза Маргарита Мачева.
"Балканският театрален фестивал е формат с висока художествена стойност. Паралелната програма подкрепя младите режисьори и създава поле за професионални срещи и обмен“, допълни Христо Климентов.
Сред акцентите в тазгодишното издание са продукциите на утвърдени европейски режисьори, включително Йерней Лоренци и Деклан Донелан, чиито спектакли се превърнаха в ориентир за модерната театрална сцена.
