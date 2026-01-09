Силен вятър тази нощ и през деня със Запад-Северозападна посока. Пренос на сняг към подветрените склонове и долини. Това съобщават в групата "Пирин планина – Банско".Много вероятни са лавини тип ветрова дъска на повечето изложения в Алпийски и Преходен пояс. Наличие на спонтанна дейност на вр. Тодорка - Северен склон, Ечмище / Чашата, по долината на х. Вихрен от вчерашния ден има голяма акумулация през пътя. Внимание при придвижване по долините. Преминаването се препоръчва да е един по един и с наблюдение към склона!Неблагоприятни условия за преходи във високата планина.Внимание при придвижване по долината към х. Вихрен, има вероятност от достигане на лавини до летния път!Алпийски - 4Преходен - 3Горски - няма данниТенденцията е за запазване на нивата днес до 16:30.