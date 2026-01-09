ЗАРЕЖДАНЕ...
Внимание при придвижване по долината към х. Вихрен, има вероятност от достигане на лавини до летния път
© Ivan Genchev
Новият сняг на места е силно навят в Алпийски пояс и Преходен пояси.
Много вероятни са лавини тип ветрова дъска на повечето изложения в Алпийски и Преходен пояс. Наличие на спонтанна дейност на вр. Тодорка - Северен склон, Ечмище / Чашата, по долината на х. Вихрен от вчерашния ден има голяма акумулация през пътя. Внимание при придвижване по долините. Преминаването се препоръчва да е един по един и с наблюдение към склона!
Неблагоприятни условия за преходи във високата планина.
Внимание при придвижване по долината към х. Вихрен, има вероятност от достигане на лавини до летния път!
Степен на лавинна опасност за 09.01.2026:
Алпийски - 4
Преходен - 3
Горски - няма данни
Тенденцията е за запазване на нивата днес до 16:30.
Още по темата
/
Крумовград се наводни
07.01
Още от категорията
/
Над 20 автори представят актуалните художествени търсения на творци от Благоевград и региона в изложба на Съюза на българските художници
08.01
Хаос в градския транспорт в Благоевград след въвеждането на еврото, очакват се сериозни финансови загуби
04.01
Хиляди кукери в традиционни и атрактивни костюми ще дефилират в центъра на Благоевград на 4 януари
03.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Над 20 автори представят актуалните художествени търсения на твор...
14:11 / 08.01.2026
Елисавета Красимирова е първото бебе, което се роди в МБАЛ "Иван ...
14:05 / 08.01.2026
Общината с призив към благоевградчани, заради влошеното време
12:58 / 08.01.2026
Първи сняг за зимата в Благоевград
10:02 / 08.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.