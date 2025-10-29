ЗАРЕЖДАНЕ...
|Внимание! Ще бъде подадено високо напрежение по реконструираната електропроводна линия "Бодрост"
Дейностите ще бъдат извършени от "Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, а след успешното приключване на тестовия период електропроводът ще бъде въведен в редовна експлоатация.
От дружеството напомнят на гражданите да спазват стриктно мерките за безопасност:
- Да не доближават трасето на електропровода и съоръженията му;
- Да не извършват земеделски, строителни или други дейности в близост до линията по време на изпитанията;
- Да предупредят децата и да не позволяват достъп на хора и животни в зоната около стълбовете и проводниците.
Всички предприети мерки целят да гарантират безопасността на населението по време на изпитанията.
Въздухопроводната електролиния 110 кV "Бодрост“ представлява връзката от подстанция Благоевград, разположена в землището на с. Церово, община Благоевград, до подстанция Симитли, намираща се в землището на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград.
