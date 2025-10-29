Внимание! Ще бъде подадено високо напрежение по реконструираната електропроводна линия "Бодрост"

© На 29 октомври 2025 г. (сряда) от 11:30 часа по реконструираната въздушна електропроводна линия (ВЕЛ) 110 kV "Бодрост“ ще бъде пуснато високо напрежение от 110 000 волта за провеждане на 72-часови пробни изпитания.



Дейностите ще бъдат извършени от "Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, а след успешното приключване на тестовия период електропроводът ще бъде въведен в редовна експлоатация.



От дружеството напомнят на гражданите да спазват стриктно мерките за безопасност:



- Да не доближават трасето на електропровода и съоръженията му;



- Да не извършват земеделски, строителни или други дейности в близост до линията по време на изпитанията;



- Да предупредят децата и да не позволяват достъп на хора и животни в зоната около стълбовете и проводниците.



Всички предприети мерки целят да гарантират безопасността на населението по време на изпитанията.



Въздухопроводната електролиния 110 кV "Бодрост“ представлява връзката от подстанция Благоевград, разположена в землището на с. Церово, община Благоевград, до подстанция Симитли, намираща се в землището на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград.