Внимание! Циклон ще донесе значителни количества дъжд в Западна България 

© Meteo Bulgaria Утре и в понеделник предстои нов циклон, който ще донесе значителни количества дъжд на места - първо в Западна България в неделя, а след това и в Югоизточна България в понеделник. За това съобщи Meteo Bulgaria.



Още до утре сутрин ще завали в западните райони, а през деня – над централните и в част от североизточните, но ще е предимно слабо.



През нощта ще се заоблачи над цялата страна. Валежи от дъжд ще има на много места в Западна България. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Сутринта намалена видимост ще има в югоизточните райони. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°.



Утре над цялата страна ще е облачно. На много места в западните и централните райони ще има валежи от дъжд, на места в Западна България – интензивни и значителни по количество, с гръмотевици. До вечерта дъжд ще завали и в източната част от страната. Ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад, на места на север от планините и временно силен. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°.



В планините ще е облачно. Главно в масивите от Западна България ще има валежи от дъжд, а в местата над 1800-2000 метра надморска височина – от сняг. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 6°.



Интензивни валежи през следващите 24 часа ще има най-вече в София град и област, в Пернишко и в Кюстендилско, където се очаква количествата да достигнат до 30-50 л/кв.м.