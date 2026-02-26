Методи Байкушев на публична среща, която ще се състои на 12 март в 18:00 ч. в зала "П. Яворов“.
Събитието "Визия за Благоевград 2026“ ще очертае плановете на общинското ръководство за посоката на развитие на инфраструктурата на общината за подобряване на условията за живот и реализация на жителите на Благоевград.
Ще бъдат представени и реализираните с привлечени и собствени средства проекти и ефектът им върху жизнената среда в областния център, очакващите одобрение проекти и проектната готовност за реализация на нови.
Разговорът за бъдещето и развитието на Благоевград е отворен за всички жители и гости на града.
12 март от 18:00 часа в зала "П. Яворов“.
