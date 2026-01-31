ЗАРЕЖДАНЕ...
Вижте кои банки в Благоевград ще работят извънредно днес
© ФОКУС
Част от банките в страната също осигуряват извънредно обслужване в съботните дни.
Актуална информация за работещите банкови клонове се публикува на интернет страницата на Асоциацията на банките в България и на страниците на съответните банки: https://abanksb.bg/press/izvunredno-rabotesthi-bankovi-klonove-v-subota-prez-yanuari/
Още по темата
/
Владимир Иванов: Не си струва за закръгляне с 5 стотинки нагоре търговецът да руши репутацията си
28.01
Румен Радев: Еврозоната не е стратегическа цел, тя е инструмент за постигане на по-висок стандарт и качество на живот
27.01
Още от категорията
/
Възможностите за инвестиции, актуална информация за икономическия профил на Благоевград и бизнес средата в общината презентира кметът Байкушев
30.01
Общински съвет – Благоевград прие предложението на кмета Методи Байкушев за одобряване на ПУП за площад "Македония"
30.01
Приемателна комисия издаде Акт 16 за второ основно училище в Благоевград! Учениците се връщат още в началото на втория срок
30.01
Община Благоевград е първенец в региона по договорени средства през програмен период 2021-2027 година
30.01
Кметът Методи Байкушев посрещна в кабинета си първото бебе, родено в Благоевград през 2026 година
27.01
С една седмица се удължава срокът за кандидатстване по процедурата за подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи в Благоевград
27.01
Ива Митева: Радев може да направи единствено коалиция и ще са му необходими минимум две партии
25.01
Кметът Байкушев обясни защо е важно да се изгради подземен паркинг под площад "Македония", въпреки скептицизма на експерти
22.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Възможностите за инвестиции, актуална информация за икономическия...
19:19 / 30.01.2026
КЕВР утвърди с 3,69% по-висока цена на природния газ за февруари
18:38 / 30.01.2026
Общински съвет – Благоевград прие предложението на кмета Методи Б...
17:02 / 30.01.2026
Приемателна комисия издаде Акт 16 за второ основно училище в Благ...
12:34 / 30.01.2026
Община Благоевград е първенец в региона по договорени средства пр...
10:17 / 30.01.2026
Театър и вино през февруари в Благоевград
10:19 / 30.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.