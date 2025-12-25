ЗАРЕЖДАНЕ...
Вижте какво е положението през Троянския проход. По-добре отложете пътуването!
Пътят не е почистен, хлъзгаво е и има сняг. Шофьорите съветват да се кара бавно и внимателно, а ако можете - по-добре си останете вкъщи.
napalma
преди 15 мин.
......хлъзгаво е и има сняг.А вие, какво очаквате през зимата на висок старопланински проход, да е на стъкло ли пътя. Ако е подготвен автомобила и шофьора проблема няма да има. Аман от мрънкащи хора.
