Методи Байкушев.
Монтирани са нови, висококачествени фитнес уреди с тежести и лостове, тенис маса, ударопоглъщаща настилка и развиващи децата съоръжения за игра, както и нови пейки и кошчета.
Текат довършителни работи и предстои разчистване. До края на годината се очаква площадките да бъдат въведени в експлоатация. На местата, на които в момента се виждат кални петна, ще затревим при благоприятни условия.
Общо 5 са новите или изцяло обновени площадки през тази година в Благоевград – заедно с новата площадка на ул. "Стефан Стамболов“, новия скейт парк, новите фитнес уреди, както и детската площадка за деца до 3-годишна възраст в парк "Даме Груев“.
"Текущ ремонт извършихме на още над 20 площадки в града като на много места подновихме настилката и съоръженията.
Площадките за деца са много важни за нас, затова и през новата година ще продължим работата и поетапно ще обновяваме и подменяме старите съоръжения", допълва още той.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.