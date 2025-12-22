Сподели close
За игрите и спорта в "Струмско“ - обновихме изцяло старите, изпочупени площадки в междублоковото на ул. "Броди“ в квартала. Това съобщи кметът на Община Благоевград Методи Байкушев

Монтирани са нови, висококачествени фитнес уреди с тежести и лостове, тенис маса, ударопоглъщаща настилка и развиващи децата съоръжения за игра, както и нови пейки и кошчета.

Текат довършителни работи и предстои разчистване. До края на годината се очаква площадките да бъдат въведени в експлоатация. На местата, на които в момента се виждат кални петна, ще затревим при благоприятни условия.

Общо 5 са новите или изцяло обновени площадки през тази година в Благоевград – заедно с новата площадка на ул. "Стефан Стамболов“, новия скейт парк, новите фитнес уреди, както и детската площадка за деца до 3-годишна възраст в парк "Даме Груев“.

"Текущ ремонт извършихме на още над 20 площадки в града като на много места подновихме настилката и съоръженията.

Площадките за деца са много важни за нас, затова и през новата година ще продължим работата и поетапно ще обновяваме и подменяме старите съоръжения", допълва още той.