|Високоенергиен лазер в отделението по физиотерапия в болницата в Разлог поставя нов етап в лечението на болката
В медицинската практика лазерите се делят на ниско- и високоенергийни, като се прилагат както от видимия, така и от инфрачервения спектър. Новото попълнение в Отделението по физикална терапия и рехабилитация на МБАЛ "Д-р Асен Велев“ – Разлог, е именно от най-високия клас – високоенергиен лазер ASA MLS M8 от италианската компания ASA LASER. Уредът представлява последно поколение терапевтичен апарат, оборудван с патентована MLS технология, която комбинира импулсен и постоянен лъч за максимален ефект.
"MLS импулсът осигурява изключителна ефективност – пациентите усещат облекчение още след първата процедура“, коментират от отделението. Сесиите са кратки – между 3 и 10 минути, но осигуряват продължителен резултат благодарение на тройното действие – противовъзпалително, противоочно и обезболяващо.
MLS M8 позволява дълбочинно проникване на лъча до 4 см, благодарение на мощната комбинация от лъчения с дължини 808 nm, 905 nm и 1050 nm. Това позволява третиране на по-големи зони чрез различни режими – сканиране, работа по тригерни точки или мобилизиране на цялата мускулна група.
При какви състояния се прилага лазертерапията:
- болки в гърба, кръста и врата (радикулит, ишиас, плексит, дискова херния);
- артрози и артропатии (гонартроза, коксартроза, спондилоартроза);
- миопатии и тендинопатии;
- ревматоиден артрит и периартрит;
- кожни проблеми като акне, херпес, дерматит, псориазис;
- травми и възпаления на стави и меки тъкани;
- епикондилит (тенис или голф лакът), синдром на карпалния тунел, невралгии,
синузит, фациалис и дори шум в ушите.
Предимствата на лазерното лечение са безопасността, прецизността и бързото действие. Терапията е неинвазивна, без странични ефекти и не изисква възстановителен период. Само след няколко кратки сесии пациентите усещат осезаемо подобрение и по-добро качество на живот.
С внедряването на ASA MLS M8, МБАЛ "Д-р Асен Велев“ – Разлог, се нарежда сред малкото лечебни заведения в страната, предлагащи високотехнологична лазертерапия от ново поколение – безопасен, модерен и ефективен подход към лечението на болката.
