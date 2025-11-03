Новини
Високоенергиен лазер в отделението по физиотерапия в болницата в Разлог поставя нов етап в лечението на болката
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:59Коментари (0)118
©
Лазертерапията се налага като една от най-модерните и ефективни методики във физиотерапията за облекчаване на болката и възпалението. Тя използва концентриран сноп светлина, който стимулира естествените процеси на възстановяване в тъканите, без да оказва вредно въздействие върху организма.

В медицинската практика лазерите се делят на ниско- и високоенергийни, като се прилагат както от видимия, така и от инфрачервения спектър. Новото попълнение в Отделението по физикална терапия и рехабилитация на МБАЛ "Д-р Асен Велев“ – Разлог, е именно от най-високия клас – високоенергиен лазер ASA MLS M8 от италианската компания ASA LASER. Уредът представлява последно поколение терапевтичен апарат, оборудван с патентована MLS технология, която комбинира импулсен и постоянен лъч за максимален ефект.

"MLS импулсът осигурява изключителна ефективност – пациентите усещат облекчение още след първата процедура“, коментират от отделението. Сесиите са кратки – между 3 и 10 минути, но осигуряват продължителен резултат благодарение на тройното действие – противовъзпалително, противоочно и обезболяващо.

MLS M8 позволява дълбочинно проникване на лъча до 4 см, благодарение на мощната комбинация от лъчения с дължини 808 nm, 905 nm и 1050 nm. Това позволява третиране на по-големи зони чрез различни режими – сканиране, работа по тригерни точки или мобилизиране на цялата мускулна група.

При какви състояния се прилага лазертерапията:

- болки в гърба, кръста и врата (радикулит, ишиас, плексит, дискова херния);

- артрози и артропатии (гонартроза, коксартроза, спондилоартроза);

- миопатии и тендинопатии;

- ревматоиден артрит и периартрит;

- кожни проблеми като акне, херпес, дерматит, псориазис;

- травми и възпаления на стави и меки тъкани;

- епикондилит (тенис или голф лакът), синдром на карпалния тунел, невралгии,

синузит, фациалис и дори шум в ушите.

Предимствата на лазерното лечение са безопасността, прецизността и бързото действие. Терапията е неинвазивна, без странични ефекти и не изисква възстановителен период. Само след няколко кратки сесии пациентите усещат осезаемо подобрение и по-добро качество на живот.

С внедряването на ASA MLS M8, МБАЛ "Д-р Асен Велев“ – Разлог, се нарежда сред малкото лечебни заведения в страната, предлагащи високотехнологична лазертерапия от ново поколение – безопасен, модерен и ефективен подход към лечението на болката.






