|"ВиК" Благоевград с одобрено разрешително за водовземане от подземни води в село Церово
Новият тръбен кладенец ще бъде изграден в землището на с. Церово, община Благоевград, и е предвиден с дълбочина 20 метра. Той ще бъде оборудван с потопяема помпа, водомерно устройство и спирателен кран за контрол на водовземането и проби.
Техническите параметри на съоръжението гарантират устойчивост, безопасност и ефективност при експлоатация, като ще осигуряват допълнителни водни количества за питейно-битово водоснабдяване в района.
Разрешителното е част от Инвестиционната програма на дружеството за 2025 г., насочена към:
1. подобряване на сигурността на водоснабдяването в населените места;
2. осигуряване на резервни водоизточници в сухите периоди;
3. устойчиво управление на подземните водни ресурси.
"Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград продължава активно да работи за осигуряване на надеждна и модерна водоснабдителна инфраструктура за жителите на региона.
