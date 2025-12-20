ЗАРЕЖДАНЕ...
Весела Коледа за четириногите в благоевградския приют
© Фокус
От приюта организираха не просто ден за доброволци, а специален такъв.
Десетки доброволци откликнаха на поканата и занесоха най-разнообразни подаръци за кучетата, които всеки ден очакват да си намерят стопани.
Купички за храна и вода, топли одеала, лакомства, играчки и други неща бяха сред подаръците, с които доброволците зарадваха своите нови приятели.
С разходки, кучешки лай, много игри и забавления ще запомнят днешния Игнажден не само доброволците, но и кучетата, които могат да бъдат осиновени от всеки, който има желание и възможност да отвори дома си за тях.
Още по темата
/
Имате право на до 600 евро обезщетение, ако полетът ви закъснее и провали празничното ви пътуване
19.12
Фотографът Иван Шишиев: Коледа е добър повод да си поговорим за християнството през призмата на киното
19.12
Изкуствен интелект прогнозира, че ще ни отнеме десетилетия да се откажем от фойерверките по Нова година: "Четири лапи" стартира кампания още днес
18.12
Още от категорията
/
До 30% по-ниска такса "Смет" за благоевградчаните, които събират разделно отпадъци! Вдигане на данъка през 2026 г. няма да има
16.12
Антиправителственият протест в Благоевград събра рамо до рамо младежи и възрастни хора, обединени от една обща кауза
10.12
Коледният концерт на Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград събра на една сцена талантите от всички школи
10.12
В Симитли е ден на траур в памет на Таня Янкова - дългогодишен училищен директор и общински съветник
10.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Създадоханово общинско предприятие "Общинско имущество" в Благоев...
16:46 / 19.12.2025
ОДМВР - Благовеград с благодарствено писмо от семейство, на което...
16:00 / 19.12.2025
Малки сурвакари гостуваха на благоевградския областен управител
11:42 / 19.12.2025
Откриха традиционната коледна изложба в Благоевград
11:10 / 19.12.2025
Температурите в Благоевград паднаха до минус три тази сутрин
09:58 / 19.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.