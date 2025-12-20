Весела и щастлива ще бъде Коледата за кучетата в Приюта за безстопанствени животни в Благоевград, предадеОт приюта организираха не просто ден за доброволци, а специален такъв.Десетки доброволци откликнаха на поканата и занесоха най-разнообразни подаръци за кучетата, които всеки ден очакват да си намерят стопани.Купички за храна и вода, топли одеала, лакомства, играчки и други неща бяха сред подаръците, с които доброволците зарадваха своите нови приятели.С разходки, кучешки лай, много игри и забавления ще запомнят днешния Игнажден не само доброволците, но и кучетата, които могат да бъдат осиновени от всеки, който има желание и възможност да отвори дома си за тях.