Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Верижна катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско. Ударили са се три автомобила.

Инцидентът е станал в района на село Градево, предаде БНТ.

По първоначална информация са пострадали трима души. Единият е с по-тежки наранявания, другите двама са с леки травми.

Причините за инцидента се изясняват.