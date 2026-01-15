ЗАРЕЖДАНЕ...
Верижна катастрофа с пострадали затвори пътя Симитли - Банско
Инцидентът е станал в района на село Градево, предаде БНТ.
По първоначална информация са пострадали трима души. Единият е с по-тежки наранявания, другите двама са с леки травми.
Причините за инцидента се изясняват.
