Важно за шофьорите в Благоевград
По време на изпълнението на строително-монтажните работи е възможно да се наложи изцяло затваряне на ул. "Александър Стамболийски“ в участъка между ул. "Цар Иван Асен ІI“ и ул.“Брегалница".
Заради временната организация на Линия № 2 от Градския транспорт няма да обслужва следните спирки в двете посоки: I ОУ (най-близка спирка Джеймс Баучер), Младежки дом, Джамията, Общината.Обходен маршрут: спирка Джеймс Баучер, Първо РУ, Трето ОУ.
Линията няма да обслужва в посока Струмско – Базата спирка: Чайките (най-близка спирка Първо РУ).
