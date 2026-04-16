Възрастните хора в Благоевград и региона вече могат да бъдат по-спокойни за месечните си доходи. След години на административни трудности, министър Хасан Адемов обяви ключови промени в системата, които трябва да сложат край на закъсненията при изплащането на пенсиите. Новите мерки целят не само бързина, но и пълна предвидимост, за да знаят хиляди семейства точно кога ще разполагат с парите си.

"В момента, когато първият или последният ден за изплащане на пенсиите са почивни или празнични, се случва отлагане – понякога с два, три дни и повече. Това създава сериозен проблем за хората, чийто единствен доход са пенсиите. Затова решихме да направим промяна“, обясни Адемов пред Bulgaria ON AIR.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП), съвместно с Националния осигурителен институт, разработи промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. След нейното окончателно приемане, когато първият или последният ден за изплащане на пенсиите се пада в почивен ден, то плащането ще бъде изтеглено за последния работен.

"Целта е българските пенсионери да бъдат спокойни, че няма да чакат, за да получат своите пенсии“, каза социалният министър и внесе още едно успокоение за възрастните хора.

"Пенсионерите трябва да бъдат спокойни, пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли със 7,8 процента и средната ще достигне 556 евро. Швейцарското правило няма как да не бъде спазено.“