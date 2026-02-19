ЗАРЕЖДАНЕ...
Важно за местните данъци в Благоевград: Докога да платим, за да имаме отстъпка
Срокът, в който може да се ползва 5% отстъпка за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства е 30 април 2026 г., при условие, че до тогава е внесен пълният размер на дължимата сума за цялата календарна година.
Данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2026 г. могат да бъдат платени и на две равни вноски – първата до 30 юни и втората до 31 октомври т.г.
След изтичане на сроковете за доброволно плащане се начислява лихва за просрочие.
Информация за вида и размера на данъчните си задължения можете да намерите на сайта на Община Благоевград https://blagoevgrad.bg/, меню "Електронни административни услуги", подменю "Справка и плащане на задължения за местни данъци и такси" с ПИК код на НАП, цифров сертификат, или ЕГН/ЕИК, № и дата на документ, входиран в дирекция "Местни данъци и такси".
Информация можете да получите лично или чрез упълномощено лице в Дирекция "Местни данъци и такси" при Община Благоевград.
Местни данъци и такси в Община Благоевград могат да се плащат:
1. Онлайн през сайта на Община Благоевград - https://blagoevgrad.bg/ и вход с ПИК код на НАП, цифров сертификат, ЕГН/ЕИК, № и дата на документ, входиран в дирекция "Местни данъци и такси".
2. Онлайн през eGov, ePay, електронните канали за банкиране на банка "ДСК АД" и "Първа инвестиционна банка" АД.
3. От понеделник до петък на касите на партера на Община Благоевград от 8:00 до 18:00 часа без прекъсване в брой или с дебитна/кредитна карта.
4. На касите на "Изи Пей" и "Фаст Пей" на територията на цялата страна с ЕГН/ЕИК на данъчно задълженото лице.
5. С пощенски запис или платежно нареждане по сметката на Община Благоевград:
ОБЩИНСКА БАНКА АД - ФЦ БЛАГОЕВГРАД
IВАN:BG 87 SOMB 9130 84 13725344
BIC: SOMBBGSF
код за вид плащане 44 21 00 - данък върху недвижимите имоти
код за вид плащане 44 24 00 - такса за битови отпадъци
код за вид плащане 44 23 00 - данък върху превозните средства
код за вид плащане 44 14 00 - патентен данък
код за вид плащане 44 28 00 – туристически данък
Напомняме, че:
Патентен данък се внася на четири равни вноски, както следва:
За първото тримесечие - до 31.01.2026 г.
За второто тримесечие - до 30.04.2026 г.
За третото тримесечие - до 31.07.2026 г.
За четвъртото тримесечие - до 31.10.2026 г.
Данък върху таксиметров превоз на пътници се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.
Туристически данък за 2026 г. се внася до 15 число на месеца, следващ месеца, през който са реализирани нощувките.
