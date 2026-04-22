Община Благоевград стартира първата за 2026 г. масова обработка на тревните площи срещу кърлежи. Дезакаризацията ще се проведе в периода от 23 до 27 април, като дейностите обхващат цялата територия на общината.

С цел осигуряване на ефективност и безопасност, дейностите ще се реализират при следния организационен режим:

- Обществените тревни площи ще бъдат обработвани в часовия интервал от 00:00 ч. до 06:00 ч.;

- Дворовете на детските заведения ще бъдат обработвани целодневно през почивните дни;

- Дворовете на лечебните заведения и домовете за социални услуги ще бъдат обработвани през почивните дни след 20:00 ч.;

- Дворовете на училищата ще бъдат обработвани през почивните дни след 22:00 ч.

Изпълнителят на дейностите ще поставя обозначителни табели на третираните площи с цел информиране на гражданите. Във връзка с това се препоръчва в рамките на 24 часа след извършване на обработката да не се влиза в обработените тревни площи.

При дезакаризацията се използват препарати, разрешени за употреба, съгласно действащото законодателство, приложени в препоръчителните от производителя дози и концентрации.