Важно от "Гранична полиция": Спряха за неопределено време всички превозни средства през граничен пункт "Промахон"
Преустановено е пропускането за всички превозни средства за неопределен период от време, съобщават от "Гранична полиция". Мярката е с цел да се осигури безопасността на движението във връзка с провеждани протестни действия от страна на гръцките земеделски производители от Северна Гърция.
От Главна дирекция "Гранична полиция“ препоръчваме на пътуващите в региона да използват граничния преход Илинден – Ексохи.
