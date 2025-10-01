Важна информация за такса битови отпадъци – засяга всички благоевградчани

© Започна приемът на Декларации за броя на живущите и ползвателите на всеки имот, с цел справедливо изчисление на размера на таксата за битови отпадъци за 2026 година. Срокът, в който собствениците на имоти трябва да подадат такава декларация, е 31 декември 2025 г. В нея трябва да се посочат собственика, адреса и вида на имота и броят на ползвателите към 30 септември 2025 г. Предоставянето на точни и актуални данни ще гарантира справедливо разпределение на разходите и правилно определяне на таксата според реалните потребители на услугата.



При не подаване на Декларация, общината ще приложи служебно определяне въз основа на наличните данни в системите и регистрите, до които Дирекция "Местни, данъци и такси" има достъп.



Формуляр за Декларацията може да бъде изтеглен от електронната страница на Община Благоевград тук.



Хартиен формуляр може да се получи, попълни и подаде на място в деловодството на отдел "Местни данъци и такси" на партера на административната сграда на община Благоевград.



Ако имотът се управлява от -лице, различно от собственика, декларацията може да бъде подадена с пълномощно.



Законът за местните данъци и такси (ЗМДТ) задължава общините от 1 януари 2026 г. да определят такса битови отпадъци по един от трите варианта:



-според индивидуално изхвърленото количество битови отпадъци, измервано чрез торби с определена вместимост и товароносимост, което позволява директно свързване на таксата с генерираните отпадъци;



-според количеството битови отпадъци, които се изхвърлят от имота, определено съобразно броя и вместимостта на съдовете за събиране на битови отпадъци и честотата на тяхното транспортиране;



-според броя ползватели на имота.



Община Благоевград избра таксата битови отпадъци да се определя на база брой ползватели в имота.



Генерираните от таксата приходи следва да покриват всички разходи, които общината прави, за да се гарантира чистотата в населените места - събиране, извозване и обработка на битовите отпадъци от домакинствата, осигуряване и поддържане на контейнерите и кофите за смет. За сметка на таксата се финансират и разходите за експлоатация на депата и инсталациите за обезвреждане или оползотворяване на отпадъците, както и за тяхното изграждане, поддържане и контрол. От ТБО се финансира и поддържането на чистотата на уличните платна, тротоарите, площадите, парковете и другите обществени пространства.



До настоящия момент таксата за битови отпадъци се изчисляваше на база данъчните оценки на имотите, които не са актуализирани от 2009 г.



Община Благоевград се стреми към въвеждане на справедлива за гражданите система за определяне на такса битови отпадъци, отговаряща на принципа "замърсителя плаща", и пълно възстановяване на разходите извършената услуга.