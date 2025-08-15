ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
|Важна информация за родителите на деца в детските градини в Благоевград
Регламентираният в нормативната уредба максимален брой на децата в една група е 25, като при необходимост той може да бъде увеличен.
Предложението на кмета е в групите на детските градини, в които е наложително, директорите да имат възможност да приемат до 3 деца над определения максимум, обясняват от общината.
Мярката ще се прилага само в детски градини с подходяща материална база и достатъчен кадрови ресурс, при стриктно спазване на държавните стандарти за среда и педагогическо обезпечаване.
Целта е да се осигури прием на всички желаещи деца, чиито родители са подали заявления в срок, но поради запълнен капацитет до момента не са били приети.
В община Благоевград се наблюдава устойчива тенденция към увеличаване броя на подадените заявления за прием в детски градини, особено в първа, втора и трета възрастова група.
Сред причините за това са завръщането на млади семейства от чужбина, нарастваща миграция от други градове в страната към спокойна, развиваща се среда, каквато предлага Благоевград, възможност за добра професионална реализация на родителите, добро съотношение между качество на образователната услуга и условията на материалната база.
Предстои Общински съвет – Благоевград да обсъди промените на предстоящото редовно заседание през август.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Община Благоевград предупреди за голяма измама в социалните мрежи
12:53 / 13.08.2025
Чудесна новина за всички жители и гости на Благоевград
09:59 / 14.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: