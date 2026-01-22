ЗАРЕЖДАНЕ...
В условията на интензивен снеговалеж безопасността в зимния курорт Банско зависи не само от работата на почистващите служби, но и от гражданите
От общината напомнят, че изхвърлянето на почистения сняг върху уличните платна е недопустимо. Причината е, че пътищата са обработени с реагенти, а натрупването на сняг върху тях създава риск от заледяване, затруднява движението и обезсмисля вече извършеното почистване.
Експертите съветват снегът да се натрупва така, че да се осигури свободно и безопасно придвижване на пешеходците, да не се възпрепятства достъпът до сгради, гаражи и спирки на обществения транспорт, както и да не се запушват отводнителните решетки.
