В условията на интензивен снеговалеж безопасността в зимния курорт Банско зависи не само от работата на почистващите служби, но и от активното съдействие на гражданите и бизнеса. Местните власти апелират към собствениците, ползвателите и наемателите на жилища, хотели, къщи за гости, търговски обекти, заведения и офиси да почистват своевременно прилежащите територии – тротоари, входове, дворни пространства и подходи към сградите.От общината напомнят, че изхвърлянето на почистения сняг върху уличните платна е недопустимо. Причината е, че пътищата са обработени с реагенти, а натрупването на сняг върху тях създава риск от заледяване, затруднява движението и обезсмисля вече извършеното почистване.Експертите съветват снегът да се натрупва така, че да се осигури свободно и безопасно придвижване на пешеходците, да не се възпрепятства достъпът до сгради, гаражи и спирки на обществения транспорт, както и да не се запушват отводнителните решетки.