Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
В района на тунел "Железница" на АМ "Струма" ще се проведе учение
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 15:14Коментари (0)91
©
Областна администрация Благоевград организира провеждането на "Учение за реагиране на съставните части на Единната спасителна система на област Благоевград“, което ще се проведе в края на месеца в района на тунел "Железница“ на АМ "Струма“.

В тази връзка областният управител Георги Динев проведе първа работна среща с институциите, ангажирани в провеждането на учението.

Целта е подобряване и проиграване на координацията и взаимодействието между съставните части на Единната спасителна система в област Благоевград и повишаване на готовността за реагиране при произшествия в пътни тунели, както и тестване системите за безопасност в най-дългия пътен тунел в България – "Железница“.

По време на срещата бе коментирано какви ресурси може да осигури всяка институция за учението и бе обсъден логистичен план за действие, който предвижда симулирането на евентуален терористичен акт, преследване на терорист, ПТП, възникването на пожар, евакуация на пострадали хора и оказване на първа медицинска помощ и психологическа подкрепа на място.

Провеждането на учението край тунел "Железница“ представлява важна стъпка към повишаване на готовността и ефективността на Единната спасителна система в област Благоевград. То ще позволи на участниците да тестват на практика готовността си за реакция при различни кризисни сценарии, ще позволи набелязването на мерки, които трябва да бъдат отработени и ще допринесе за по-ефективна организация и координация при реални инциденти.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Очевидци: Убиецът на Стела от София е бил намерен в колата си мъртъв часове, след като се е самоубил!
Очевидци: Убиецът на Стела от София е бил намерен в колата си мъртъв часове, след като се е самоубил!
15:47 / 02.11.2025
Започна четвъртото издание на Балканския театрален фестивал в Благоевград
Започна четвъртото издание на Балканския театрален фестивал в Благоевград
09:53 / 02.11.2025
Англичанин: Проблемът в България е, че цените на храните са европейски, а заплатите не са
Англичанин: Проблемът в България е, че цените на храните са европейски, а заплатите не са
13:32 / 02.11.2025
Шеф Токев: Сърбите го направиха, хърватите го направиха, унгарците го направиха преди години
Шеф Токев: Сърбите го направиха, хърватите го направиха, унгарците го направиха преди години
10:44 / 02.11.2025
Производител: Изкупната цена на зелето е 80 стотинки, но свръхпредлагането сваля стойността
Производител: Изкупната цена на зелето е 80 стотинки, но свръхпредлагането сваля стойността
09:24 / 02.11.2025
Ива Митева: Постът на председателя на НС започна да се обезличава през последните години
Ива Митева: Постът на председателя на НС започна да се обезличава през последните години
13:31 / 02.11.2025
Шофьор: Заради разделителните колчета хората остават блокирани с часове на Кресненското дефиле
Шофьор: Заради разделителните колчета хората остават блокирани с часове на Кресненското дефиле
16:38 / 02.11.2025
Актуални теми
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Бойни спортове
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: