|В района на тунел "Железница" на АМ "Струма" ще се проведе учение
В тази връзка областният управител Георги Динев проведе първа работна среща с институциите, ангажирани в провеждането на учението.
Целта е подобряване и проиграване на координацията и взаимодействието между съставните части на Единната спасителна система в област Благоевград и повишаване на готовността за реагиране при произшествия в пътни тунели, както и тестване системите за безопасност в най-дългия пътен тунел в България – "Железница“.
По време на срещата бе коментирано какви ресурси може да осигури всяка институция за учението и бе обсъден логистичен план за действие, който предвижда симулирането на евентуален терористичен акт, преследване на терорист, ПТП, възникването на пожар, евакуация на пострадали хора и оказване на първа медицинска помощ и психологическа подкрепа на място.
Провеждането на учението край тунел "Железница“ представлява важна стъпка към повишаване на готовността и ефективността на Единната спасителна система в област Благоевград. То ще позволи на участниците да тестват на практика готовността си за реакция при различни кризисни сценарии, ще позволи набелязването на мерки, които трябва да бъдат отработени и ще допринесе за по-ефективна организация и координация при реални инциденти.
