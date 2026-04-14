Пристигнаха бюлетините, с които ще произведем изборите на 19 април. Тиражът, който получихме от печатницата на "Демакс“ и конвоирахме до град Благоевград, е 270 000. Това съобщи пред журналисти председателят на Районната избирателна комисия адв. Мартин Бусаров, предаде репортер на ФОКУС.

Тези 270 000 бюлетини трябва да покрият вероятно желанието на 316 000 избиратели, колкото са избирателите с право на глас в нашия изборен район, да упражнят своя вот, уточни той.

"Надяваме се да има висока активност и да видим колко хора ще отидат до урните. Очакваме в четвъртък да осъществим транспорта по двете направления: по поречието на река Места и по поречието на река Струма. Така колегите от общините ще имат достатъчно време да подготвят книжата и материалите за събота – предизборния ден, когато ще се състои фактическото предаване на секционните комисии“, коментира адв. Бусаров.

Той уточни, че към момента има 564 образувани секции. Очакванията са да бъдат разкрити и секции в лечебни заведения, домове за стари хора и в места за задържане, тъй като в Благоевград и Петрич се намира служба "Арести“.

"Прогнозираме общият брой на секциите в нашия изборен район да бъде около 580, от които 441 са секциите с машини. В останалите ще се гласува само с хартиени бюлетини, тъй като при под 300 избиратели се гласува само на хартия. В област Благоевград 441 секции ще посрещнат устройството за машинно гласуване, като няма да има секции с по две машини“, добави той.

Председателят на РИК – Благоевград допълни, че към настоящия момент продължават да произнасят решения за замяна, но те не са така интензивни, както на предходни избори. По статистика около 150 са сменените до момента членове за целия изборен район. "Това се дължи на новите правила, според които замяна може да бъде извършена само при лично подадена оставка. Партиите явно се стреснаха от тези нови правила и имаме пренебрежително малък брой хора, които са заменени“, обясни адв. Бусаров.

Той коментира, че очаква сгрешени протоколи в изборната вечер, което ще доведе до забавяне в отчитането на резултатите. Това е явление, което не можем да избегнем, но се опитахме да обучим членовете на секциите и обученията бяха посетени масово. Всичко, което зависи от Районната избирателна комисия, е направено. На сайта на РИК има възможност за проверка чрез електронен протокол. Когато колегите от секциите установят резултата, могат да проверят числата в този протокол. Ако всичко е наред, той ще "светне в зелено“ и те ще могат да препишат резултата от черновата директно в беловата. Ако са объркали, ще получат съобщение за грешни данни и ще могат да ги коригират своевременно. Надявам се да ползват това улеснение, прибави адв. Мартин Бусаров.