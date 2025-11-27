Остава бедственото положение в общините Петрич, Сандански и Струмяни. Преди минути такова бе обявено и в община Симитли.За сега нивата на големите реки Струма и Места са малко над средните, но все още далеч от критичните стойности. По-големият проблем е свързан с малките реки, които се вливат в Струма и Места.Падналото количество дъжд по високите части на планините Пирин и Беласица е между 50-60 л./кв.м.Падналите камъни в района на Кресненското дефиле са премахнати, съобщават от ОПУ-Благоевград.Областният уравителят призовава гражданите да ограничат пътуванията, особено по направления, преминаващи през рискови участъци – дерета, речни корита и склонове.Имституциите остават в повишена готовност, а дежурни екипи следят критичните точки в областта и остават да патрулират и през нощта. В случай на усложняване на обстановката ще бъдат издадени допълнителни инструкции.