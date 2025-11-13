ЗАРЕЖДАНЕ...
В благоевградския квартал "Грамада" обсъдиха възможностите за безплатна подмяна на печки и котли на твърдо гориво с по-екологични алтернативи
©
Експерти от общинската администрация представиха подробно условията за участие – изисквания към кандидатите, нужната документация и процедурата за подаване на заявления. Те обърнаха внимание и на ползите от внедряването на новите отоплителни системи, които осигуряват по-ниски сметки за енергия, по-голям комфорт и реален принос за намаляване на замърсяването на въздуха.
Гражданите използваха възможността да обсъдят индивидуалните си нужди и да се консултират на място със специалистите относно най-подходящия тип отопление според характеристиките на жилищата им.
От Община Благоевград припомниха, че всички домакинства, които все още използват дърва или въглища за отопление, могат да се възползват от безвъзмездната подмяна на старите уреди. Ограниченията се отнасят единствено до комбинацията между климатик и фотоволтаична система до 4 kW – възможност, запазена за енергийно бедни семейства, получили помощ за отопление през предходния или настоящия сезон.
Следващата среща по проекта ще се състои на 19 ноември 2025 г. (сряда) в кметството на село Българчево, където жителите ще могат да получат индивидуални консултации и съдействие при попълването на необходимите документи.
Подробна информация за проекта, образци и насоки за кандидатстване са достъпни на официалната интернет страница на Община Благоевград: https://blagoevgrad.bg/header-menu/proekt-podobriavane-kachestvoto-na-atmosferniia-vuzduh.
Дейността по проекта са част от дългосрочната стратегия на Община Благоевград за подобряване качеството на атмосферния въздух и насърчаване на екологосъобразни решения за домакинствата.
Срещите се организират в рамките на втория етап на проекта "Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление на територията на община Благоевград“.
Проектът се финансира по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.002 "ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ!“, приоритет 5 "Въздух“ на Програма "Околна среда“ 2021–2027 г., съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет на Република България.
Още по темата
/
Започна втора част на акция "Зима": Налагат глоби до 100 лв. на пешеходци, използващи мобилен телефон при пресичане
11.11
Ски ваканцията с 30% отгоре: Банско позволява на туристите да похарчат приблизително 1/3 от средствата, които биха дали в швейцарски курорти
06.11
Близо 340 хил. семейства ще се топлят с помощ от държавата – ето колко ще вземат за целия сезон
31.10
Анастасия Стойчева: Времето е онова, което пуска парното. Климатично температурите са причината да имаме вече парно
31.10
Още от категорията
/
Д-р Сергей Иванов: Има мандри, които не ползват мляко. Евтиното сирене от 10 лв./кг - не е истинско, но има и такива по 25 лв./кг, които също не са
12.11
След две сложни операции! Жената, наръгана с нож в центъра на Благоевград е в стабилно състояние
09.11
Община Благоевград организира: Информационна среща за екологично отопление в пенсионерския клуб в кв. "Струмско"
03.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Отново умишлено прегазено с кола куче!
20:10 / 12.11.2025
След поредицата инциденти с пешеходци в Благоевград! Подмениха ос...
19:54 / 12.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.