Поредна информационна среща, посветена на подмяната на старите отоплителни уреди на твърдо гориво с модерни и екологични системи, се проведе в пенсионерския клуб в квартал "Грамада“. Жителите се запознаха с възможностите, които проектът на Община Благоевград предлага за преминаване към по-чисти и енергийно ефективни решения като климатици, термопомпи и пелетни котли.Експерти от общинската администрация представиха подробно условията за участие – изисквания към кандидатите, нужната документация и процедурата за подаване на заявления. Те обърнаха внимание и на ползите от внедряването на новите отоплителни системи, които осигуряват по-ниски сметки за енергия, по-голям комфорт и реален принос за намаляване на замърсяването на въздуха.Гражданите използваха възможността да обсъдят индивидуалните си нужди и да се консултират на място със специалистите относно най-подходящия тип отопление според характеристиките на жилищата им.От Община Благоевград припомниха, че всички домакинства, които все още използват дърва или въглища за отопление, могат да се възползват от безвъзмездната подмяна на старите уреди. Ограниченията се отнасят единствено до комбинацията между климатик и фотоволтаична система до 4 kW – възможност, запазена за енергийно бедни семейства, получили помощ за отопление през предходния или настоящия сезон.Следващата среща по проекта ще се състои на 19 ноември 2025 г. (сряда) в кметството на село Българчево, където жителите ще могат да получат индивидуални консултации и съдействие при попълването на необходимите документи.Подробна информация за проекта, образци и насоки за кандидатстване са достъпни на официалната интернет страница на Община Благоевград: https://blagoevgrad.bg/header-menu/proekt-podobriavane-kachestvoto-na-atmosferniia-vuzduh.Дейността по проекта са част от дългосрочната стратегия на Община Благоевград за подобряване качеството на атмосферния въздух и насърчаване на екологосъобразни решения за домакинствата.Срещите се организират в рамките на втория етап на проекта "Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление на територията на община Благоевград“.Проектът се финансира по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.002 "ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ!“, приоритет 5 "Въздух“ на Програма "Околна среда“ 2021–2027 г., съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет на Република България.