Югозападното държавно предприятие и Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград стартират кампания за превенция от пожари. Тази година кампанията е съвместна и започва по-рано с цел да достигне до повече хора и да се предотвратят пожари от мащабите на истинското бедствие, което засегна Пирин миналото лято.Близо 18 000 декара гори са безвъзвратно загубени, заради върховия пожар там и това не бива да се повтаря.За целта, освен информационните материали, които ще бъдат разпространени, ще се наблегне на срещите "очи в очи“ с горски служители и пожарникари, за да бъде осведомена обществеността за най-вероятните причини за възникването на горските пожари, както и за начините, по които те могат да бъдат избегнати или потушени в зародиш.Кампанията обхваща всички възрастови групи като с децата ще работят горски педагози, а на възрастните хора периодично ще бъде обяснявано защо не трябва да почистват нивите и градините си чрез палене на стърнища и какви мерки трябва да предприемат при приготвяне на зимнината си.Стартът на инициативата ще бъде даден през следващата седмица като част от проявите са: демонстрации как се гаси малък горски пожар, обучение по работа с пожарогасител, в което ще бъдат включени журналисти и доброволци, едноминутни клипове с пожарникари и лесовъди – разкази от първо лице и призиви за внимание.