кончината на общинския съветник и директор на СУ "Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Симитли, г-жа Таня Янкова, по предложение на кмета на община Симитли г-н Апостол Апостолов и с решение на Общински съвет – Симитли днес е обявен ден на траур на територията на община Симитли.
В този ден националният флаг ще бъде спуснат наполовина на всички общински сгради. Отменят се всички публични празнични и културни мероприятия, организирани от общината.
Община Симитли изказва най-искрените си съболезнования на семейството на г-жа Янкова.
Нейната отдаденост, професионализъм и принос към развитието на местната общност ще останат живи в паметта на гражданите на Симитли.
