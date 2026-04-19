В Първи изборен район – Благоевград хората с увредено зрение гласуват пилотно с тактилни шаблони, предаде репортер на ФОКУС.

Припомняме, че Благоевградска област е включена в пилотен проект на ЦИК и Министерство на електронното управление, чрез който избиратели с увредeно зрение ще гласуват чрез тактилни шаблони.

За региона има 90 такива шаблона, които са разпределени в 72 секции. Когато незрящ избирател се яви в секцията за гласуване, ще му бъде указано, че има на разположение шаблон със специфичната азбука. Член на секционната комисия ще настави достоверно шаблона върху бюлетината с два кламера от двете страни. След отбелязването в празните полета, самият избирател трябва да отдели шаблона, сам да сгъне бюлетината и така да излезе от паравана.

По нормалния ред се поставя вторият печат на гърба на бюлетината и тя се пуска в урната. Тук вече ще може да се намеси и придружител, ако има такъв. Поради малкото място в шаблона са изписани само номерата на партиите и номерата на преференциите, без имената на партиите. Предпочитание на самия избирател е дали ще иска да използва този шаблон, или ще гласува с придружител.